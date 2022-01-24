В США прокомментировали содержание ответов на предложения России по безопасности

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала содержание ответов США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом она рассказала на брифинге для журналистов, передает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтону пока нечего объявить о том, как будет выглядеть его реакция на российскую инициативу. Псаки также отметила, что Штатам на данный момент нечего анонсировать касательно возможных новых переговоров между президентом США Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным. При этом она подчеркнула, что Байден открыт к прямой дипломатии между лидерами и знает, какой она может быть эффективной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от США письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Она подчеркнула открытость и кооперабельность России в своих действиях, в то время как Вашингтон проводит агрессивную риторику и использует Украину как инструмент воздействия для собственных целей.

