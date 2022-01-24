Россия потребовала от США письменных ответов на предложения по безопасности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» заявила, что Москва потребовала от США письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Она подчеркнула открытость и кооперабельность России в своих действиях, в то время как Вашингтон проводит агрессивную риторику и использует Украину как инструмент воздействия для собственных целей.
Ожидание письменных гарантий
Захарова отметила, что Россия передала письменные предложения по гарантиям безопасности западным партнерам, в первую очередь Соединенным Штатам. Спустя некоторое время этот проект был официально опубликован, после чего проводились раунды переговоров и информационное освещение позиции Москвы.
Представитель МИД добавила, что на желание США провести уточняющую встречу последовала незамедлительная реакция, переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена состоялись по инициативе Вашингтона, несмотря на график и массу рабочих моментов.
Мы были очень открыты в наших действиях. Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов
В декабре 2021 года Россия обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Кроме того, в представленных документах говорилось о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не намерена бесконечно дожидаться ответов на свои предложения по безопасности от США и НАТО. Дипломат обратил внимание, что в Москве рассчитывают получить ответ от западных стран уже на следующей неделе. Если же США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва будет отстаивать свою безопасность в Европе другими методами, подчеркнул он.
Агрессивная риторика США
Захарова также прокомментировала слова о том, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым Блинкен начал свою речь очень агрессивно. Представитель МИД пояснила, что для этого существует дипломатия, как инструмент, позволяющий вести диалог в условиях, когда стороны не хотят воспринимать позицию друг друга.
Захарова отметила, что американские журналисты были не в курсе, что именно американская сторона инициировала переговоры и предложила в качестве места Женеву. Кроме того, материалы о встрече были опубликованы практически в ночь накануне, чтобы намеренно «увести, создать фон».
Один момент, который, мне кажется, нужно четко понимать. Мы говорим: агрессивные, дезинформирующие. А вам не кажется после прочтения всех материалов, что они просто неумные? Я имею в виду сами материалы. Но, соответственно, наверное, и люди, которые их составляют
В качестве примера об уровне западных коллег официальный представитель МИД привела высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что на Украину нападали монголы и татары, украинцы переживали не одно нашествие между монгольским и татарским.
Украина как инструмент воздействия
Захарова отметила, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия для продвижения собственных интересов, дестабилизации в регионе, поэтому упоминается к месту и не к месту. По ее мнению, нагнетание обстановки вокруг украинского вопроса – это повод для того, чтобы поддерживать «огонь санкций», в то время как фактов, доказывающих российскую агрессию или нарушения международного права, нет.
Представитель МИД заявила, что коллективный Запад апеллирует к Украине при обсуждении глобальной безопасности, энергетических газовых контрактов, партнерства с Германией в сфере энергетики, где присутствует и частный бизнес, и государство.
Поэтому Украину воспринимают как инструмент и используют ее. Это не только касается какой-то одной сферы, это инструмент — знаете, как открывашка универсальная, видимо, для них
Ранее Захарова пожаловалась, что накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике «на украинском направлении». По ее словам, материал Госдепа был сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста». При этом Москве были приписаны «подходы, которые не имеют с реальностью ничего общего».