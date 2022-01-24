Россия потребовала от США письменных ответов на предложения по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» заявила, что Москва потребовала от США письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Она подчеркнула открытость и кооперабельность России в своих действиях, в то время как Вашингтон проводит агрессивную риторику и использует Украину как инструмент воздействия для собственных целей.

Ожидание письменных гарантий

Захарова отметила, что Россия передала письменные предложения по гарантиям безопасности западным партнерам, в первую очередь Соединенным Штатам. Спустя некоторое время этот проект был официально опубликован, после чего проводились раунды переговоров и информационное освещение позиции Москвы.

Представитель МИД добавила, что на желание США провести уточняющую встречу последовала незамедлительная реакция, переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена состоялись по инициативе Вашингтона, несмотря на график и массу рабочих моментов.

Мы были очень открыты в наших действиях. Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов Мария Захарова официальный представитель МИД России

В декабре 2021 года Россия обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Кроме того, в представленных документах говорилось о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не намерена бесконечно дожидаться ответов на свои предложения по безопасности от США и НАТО. Дипломат обратил внимание, что в Москве рассчитывают получить ответ от западных стран уже на следующей неделе. Если же США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва будет отстаивать свою безопасность в Европе другими методами, подчеркнул он.

Агрессивная риторика США

Захарова также прокомментировала слова о том, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым Блинкен начал свою речь очень агрессивно. Представитель МИД пояснила, что для этого существует дипломатия, как инструмент, позволяющий вести диалог в условиях, когда стороны не хотят воспринимать позицию друг друга.

Захарова отметила, что американские журналисты были не в курсе, что именно американская сторона инициировала переговоры и предложила в качестве места Женеву. Кроме того, материалы о встрече были опубликованы практически в ночь накануне, чтобы намеренно «увести, создать фон».

Один момент, который, мне кажется, нужно четко понимать. Мы говорим: агрессивные, дезинформирующие. А вам не кажется после прочтения всех материалов, что они просто неумные? Я имею в виду сами материалы. Но, соответственно, наверное, и люди, которые их составляют Мария Захарова официальный представитель МИД России

В качестве примера об уровне западных коллег официальный представитель МИД привела высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что на Украину нападали монголы и татары, украинцы переживали не одно нашествие между монгольским и татарским.

Украина как инструмент воздействия

Захарова отметила, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия для продвижения собственных интересов, дестабилизации в регионе, поэтому упоминается к месту и не к месту. По ее мнению, нагнетание обстановки вокруг украинского вопроса – это повод для того, чтобы поддерживать «огонь санкций», в то время как фактов, доказывающих российскую агрессию или нарушения международного права, нет.

Представитель МИД заявила, что коллективный Запад апеллирует к Украине при обсуждении глобальной безопасности, энергетических газовых контрактов, партнерства с Германией в сфере энергетики, где присутствует и частный бизнес, и государство.

Поэтому Украину воспринимают как инструмент и используют ее. Это не только касается какой-то одной сферы, это инструмент — знаете, как открывашка универсальная, видимо, для них Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее Захарова пожаловалась, что накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике «на украинском направлении». По ее словам, материал Госдепа был сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста». При этом Москве были приписаны «подходы, которые не имеют с реальностью ничего общего».

