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Захарова назвала пропагандой заявление Госдепа о российской дезинформации

МИД России назвал провокацией материал Госдепа США о политике России на Украине

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова назвала пропагандой заявление Госдепа о российской дезинформации. Она опубликовала пост в Telegram-канале.

«Накануне российско-американской встречи в Женеве Государственный департамент США опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике "на украинском направлении"», — заявила Захарова.

Представитель МИД считает материал Госдепа пропагандистским, поскольку, по ее словам, он был опубликован накануне встречи для формирования соответствующей информационной повестки и сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста». При этом Москве были приписаны «подходы, которые не имеют с реальностью ничего общего».

«Получилось топорно. Как и всегда у партнеров в последние десятилетия», — написала Захарова и опубликовала ответ МИД.

Ранее Госдепартамент распространил сборник лживых, по мнению Вашингтона, тезисов Москвы. К таким тезисам отнесены утверждения о том, что Россия защищает русское население Украины, а НАТО окружает РФ и нарушает свои обещания о нерасширении.

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Алевтина Запольская
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