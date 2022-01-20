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Госдеп назвал вымыслом заявления о подталкивании Украины к конфликту Западом

Госдеп США: заявления о подталкивании Киева к конфликту Западом являются вымыслом

Фото: Артур Габдрахманов/ РИА Новости

Госдепартамент США распространил сообщение, названное сборником фактов, в котором приводит тезисы и их развенчания. Так, ведомство считает, что заявления о подталкивании Украины к конфликту Западом являются вымыслом, передает РИА Новости.

Также вымыслом названа информация о том, что Киев является агрессором в отношениях с Россией, а также то, что перемещения российских войск являются передислокацией.

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Фактом Госдеп считает то, что кризис вокруг Украины провоцирует Москва, размещая военнослужащих на границе, а также «ложные обвинения жертвы» со стороны России. При этом ведомство не приводит обоснований своим выводам.

Вымыслом Госдепартамент называет заявления о том, что Россия защищает этнических русских на Украине. «Нет достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины», — отмечается в сообщении.

Также не верит американское внешнеполитическое ведомство в то, что НАТО окружает Россию и нарушает свои обещания о нерасширении, называя Североатлантический альянс оборонительным союзом.

Госдепартамент также заявил, что США проводят активную дипломатическую работу для разрешения кризиса, а не сразу прибегают к санкциям. Дезинформацией также были названы заявления о том, что Вашингтон поддерживает «цветные революции» в соседних с Россией странах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что любое перемещение российских вооруженных сил на Украину будет рассматриваться как вторжение и агрессия. Президент США рассказал, что Россию также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

Марина Совина
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