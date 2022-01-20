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Байден рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине

Президент США Джо Байден: Россия заплатит высокую цену за любую агрессию против Украины

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта, заявил президент США Джо Байден на встрече с журналистами в Белом доме. Об этом передает Reuters.

Байден отметил, что любое перемещение российских вооруженных сил на Украину будет рассматриваться как вторжение и агрессия. Президент США рассказал, что Россию также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог Роб Сингх заявил, что слова президента США Джо Байдена о менее жесткой реакции Вашингтона в случае «небольшого вторжения» России на Украину стали катастрофой и для него самого, и для его администрации. Подтверждением этому служит тот факт, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки впоследствии была вынуждена «пояснить» слова американского лидера, проводя различие между военными и невоенными действиями.

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Дмитрий Сотак
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