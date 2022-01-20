Слова Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину сочли катастрофой

Слова президента США Джо Байдена о менее жесткой реакции Вашингтона в случае «небольшого вторжения» России на Украину стали катастрофой и для него самого, и для его администрации. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Биркбека (Лондонский университет, Британия) Роб Сингх.

Политолог подчеркнул, что подтверждением этому служит тот факт, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была впоследствии вынуждена «прояснить» слова американского лидера, проводя различие между военными и невоенными действиями. По его словам, критики американского президента абсолютно правы, когда говорят, что своим заявлением Байден фактически «дал зеленый свет» российской агрессии.

«Украина будет глубоко обеспокоена тем, что, по сути, Байден намекнул, что Россия может предпринимать всевозможные невоенные действия, в том числе кибератаки, которые Вашингтон не сочтет заслуживающими серьезного ответа», сказал Сингх. При этом Москва могла также воспринять подобные заявления Байдена как своего рода обещание не предпринимать ответных мер, отметил он.

Политолог также сравнил слова Байдена с речью Дина Ачесона, который занимал должность госсекретаря в администрации Гарри Трумэна. Он напомнил, что нечетко сформулированное заявление Аченсона в отношении «защитного периметра» США, как будто исключавшее Корею, побудило Иосифа Сталина дать северокорейскому лидеру Ким Ир Сену «добро» на военные действия против южан.

19 января Байден признал, что США и его союзники по НАТО не пришли к единому мнению относительно реакции в случае вторжения России на Украину. В частности, американский лидер допустил менее жесткую реакцию в случае «небольшого вторжения» российских войск на Украину.