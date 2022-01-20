Байден смягчил риторику о санкциях против России в случае вторжения на Украину

Президент США Джо Байден признал, что Вашингтон и его союзники по НАТО не пришли к единому мнению относительно реакции в случае вторжения России на Украину. Байден допустил менее жесткую реакцию в случае «небольшой вылазки» российских войск. Слова американского президента передает CNN.

«Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал Байден. По мнению главы Соединенных Штатов, у западных стран разная позиция по тому, как реагировать на вероятное вторжение Вооруженных сил России на Украину в зависимости от его масштаба. «Но от того, что он (российский президент Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») сделает, зависит, насколько мы добьемся тотального единства в НАТО. Очень важно, чтобы все [страны] в НАТО выступили единым фронтом».

Хотя Байден фактически смягчил риторику допущением о «незначительной вылазке» российских войск, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подытожила его позицию более однозначно. «Президент Байден ясно выразил президенту России: если любые российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и его встретит быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и наших союзников», — написала Псаки в заявлении по итогам брифинга.

Сообщения о якобы планируемом российском вторжении на Украину появились в американской прессе осенью 2021 года. Их активно подхватили западные политики, а в Киеве даже начали готовиться к обороне города. Тема гипотетической агрессии России стала активно обсуждаться после провала российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Восточной Европе в Женеве. Москва несколько раз публично заявляла, что все сообщения на этот счет являются спекуляциями, однако при этом замглавы МИД Сергей Рябков допускал «военный ответ» в случае расширения присутствия сил НАТО в Европе.

Слова Байдена о реакции США прозвучали на фоне требований украинского президента Владимира Зеленского к американским сенаторам немедленно ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2», а также намерения глав МИД Австрии, Чехии и Словакии лично посетить линию соприкосновения в Донбассе в феврале.