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Три европейских министра собрались в Донбасс

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии в начале февраля совершат поездку на Украину

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министры иностранных дел трех европейских стран собрались в начале февраля посетить Киев и линию соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил во время выступления в парламенте, что совершит поездку вместе с коллегами из Чехии и Словакии. По его словам, это станет «сигналом о поддержке, солидарности с неприкосновенностью суверенитета и целостности Украины».

«Граница Украины ближе к нам, чем регион Форарльберг — к Вене. Речь идет и о нашей собственной безопасности», — заявил Шалленберг.

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16 апреля

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 20 января отправится с визитом в Польшу. На встрече с польскими официальными лицами будет обсуждаться угроза российской агрессии, заявили в Варшаве.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле называли это необоснованным нагнетанием напряженности. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что армия страны готова к любым сценариям конфликта на границах с Россией и линии разграничения в Донбассе.

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София Сарджвеладзе
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