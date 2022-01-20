Зеленский обсудит «российскую агрессию» в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 января, отправится с визитом в Польшу, где встретится с ее лидером Анджеем Дудой. Об этом сообщает «Украинформ» со ссылкой на канцелярию главы Польской республики.

По данным ведомства, визит Зеленского в страну продлится два дня. На встрече с польскими официальными лицами он обсудит «российскую агрессию» в Донбассе и Крыму и угрозы для безопасности региона в целом. Другие подробности поездки украинского лидера пока не приводятся.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох призвал страны НАТО готовиться к возможному вторжению российских войск на территорию Украины. Чиновник уверен, что «Кремль не отказался от своих радикальных ожиданий» по отношению к соседу и не преминет возможностью «проявить агрессию».

При этом, как накануне, 19 января, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, численности российской армии на границе по-прежнему недостаточно для начала полномасштабной сухопутной операции. Он призвал жителей республики не беспокоиться на этот счет.