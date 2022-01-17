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В Польше призвали готовиться к российской агрессии в отношении Украины

Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох призвал НАТО готовиться к вторжению РФ на Украину

Фото: Reuters

Западу нужно готовиться к возможной агрессии России в отношении Украины, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох в интервью «Польскому радио 24».

Солох прокомментировал итог недавних дипломатических переговоров НАТО и РФ. «Кремль не отказался от своих "радикальных ожиданий". Западные страны, в свою очередь, продемонстрировали единую позицию. Сейчас ситуация патовая, но нужно быть готовым к тому, что действительно Москва может совершить агрессию против Украины», — заявил политик.

Солох считает, что план вероятного российского вторжения не предполагает массового нападения и захвата страны, а скорее включает в себя мероприятия по дестабилизации политической ситуации на Украине, но призвал готовиться к самому худшему сценарию. «Нельзя исключать, что Россия, как всегда в таких ситуациях, исследует свои возможности [по вторжению] с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без использования армии», — рассказал глава бюро.

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Политик также отметил, что западные политические элиты неоднородны во мнении относительно этой ситуации. Он заявил, что на Западе, помимо тех, кто считает позицию НАТО непреклонной, есть и сторонники более благосклонного отношения к России. При этом он подчеркнул, что страны Европы не могут соглашаться на варианты Москвы в ущерб своим соседям.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил западных коллег в нагнетании международной повестки в отношении Украины. Он также отметил, что на Западе заняты постоянным поиском поводов для новых санкций, и «украинский сюжет очень подходит для этих нелегитимных действий».

16 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России провести переговоры по безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины. Он добавил, что утвердительное согласие Кремля на такое предложение еще не поступило.

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Дмитрий Сотак
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