В России обвинили Запад в спекуляции на тему вторжения на Украину

Истерия вокруг вторжения России на Украину — это попытка сохранить тему в международной повестке и не дать ей утихнуть. Об этом на брифинге заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

Дипломат обвинил западных коллег в спекуляции. «Нагнетание всей этой истерии [вокруг якобы готовящегося вторжения РФ на Украину] — это попытка сохранить украинскую тему в международной повестке и не дать ей, как говорится, протухнуть, потерять свое политическое и геополитическое звучание», — сказал он.

Лукашевич также отметил, что на Западе заняты постоянным поиском новых санкций, и «украинский сюжет очень подходит для этих нелегитимных действий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных. По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе.