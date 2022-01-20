Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине рассказали о готовности армии к любым сценариям в Донбассе

Глава офиса президента Украины: ВСУ готовы к любым сценариям на границах с Россией

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любым сценариям конфликта на границах с Россией и линии разграничения в Донбассе, и хотя ситуация остается острой, жителям страны не стоит паниковать. Об этом рассказал глава офиса президента республики Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

По словам чиновника, сейчас Киев вместе с союзниками пристально наблюдает за всеми перемещениями у границы, отмечая определенную напряженность. Он подчеркнул, что украинские власти сохраняют «холодную голову» насчет происходящего и стараются «минимизировать риски для людей».

«Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — сказал Ермак.

При этом он заверил, что Украина не останется без международной поддержки в случае дестабилизации обстановки. Об этом, по мнению главы офиса, свидетельствуют регулярные визиты, с которыми иностранные дипломаты посещают республику. «Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в Альянсе и общеевропейской безопасности», — заключил представитель президента.

Ранее, 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «смелости» украинской армии и ее готовности в любой момент вступить в войну. «Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя: не потому, что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость», — указал глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Джокович захотел судиться с властями Австралии
Байден отказался отправлять войска на Украину в случае вторжения России
Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте
В Совфеде назвали заявления Байдена громкими, но далекими от сути дела
Россиянам рассказали о падении цен на отдых на Шри-Ланке
Названы имена владельцев самых дорогих квартир в Москве
Доктор Комаровский предупредил о вреде вегетарианства для детей
В Алма-Ате нашли тайные захоронения радикалов
Россиянин пырнул себя ножом в отделении полиции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter