На Украине рассказали о готовности армии к любым сценариям в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любым сценариям конфликта на границах с Россией и линии разграничения в Донбассе, и хотя ситуация остается острой, жителям страны не стоит паниковать. Об этом рассказал глава офиса президента республики Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

По словам чиновника, сейчас Киев вместе с союзниками пристально наблюдает за всеми перемещениями у границы, отмечая определенную напряженность. Он подчеркнул, что украинские власти сохраняют «холодную голову» насчет происходящего и стараются «минимизировать риски для людей».

«Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — сказал Ермак.

При этом он заверил, что Украина не останется без международной поддержки в случае дестабилизации обстановки. Об этом, по мнению главы офиса, свидетельствуют регулярные визиты, с которыми иностранные дипломаты посещают республику. «Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в Альянсе и общеевропейской безопасности», — заключил представитель президента.

Ранее, 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «смелости» украинской армии и ее готовности в любой момент вступить в войну. «Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя: не потому, что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость», — указал глава государства.