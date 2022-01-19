Зеленский рассказал о готовой ко всему армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовой ко всему украинской армии. Его обращение к народу опубликовано в среду, 19 января, на YouTube-канале «Зе!Президент».

По его словам, Украина «обо всем знает и ко всему готова», но делает все, чтобы решить конфликты дипломатическим путем.

«Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия и это не новость. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя: не потому, что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость. И именно поэтому у нас есть партнеры, и уровень их поддержки высокий как никогда», — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границе около 127 тысяч военных.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить объемы военной помощи для Украины, если Россия предпримет какие-либо «агрессивные действия» в Донбассе. Он также пообещал, что Москве придется заплатить «калечащую цену» из-за санкций, которые Вашингтон введет против ее экономики в случае вторжения.