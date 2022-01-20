Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США, недавно посетивших Киев, не ждать возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе со стороны Москвы и ввести санкции уже сейчас. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированный источник.

«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны», — рассказал источник, близкий к Зеленскому.

По словам собеседника агантства, в Киеве считают, что угрозы санкциями неэффективны и «в лучшем случае нейтральными», а в худшем случае они якобы только поощряют президента России Владимира Путина.

Ранее с таким призывом выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он предложил незамедлительно ввести упреждающие санкции против России. По его мнению, это позволит предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Он предупредил, что возможное вторжение России на Украину обернется катастрофой для Москвы.