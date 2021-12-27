Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кличко поговорил с СБУ и создал штаб обороны Киева

Мэр Киева Кличко вместе с СБУ и полицией организовал штаб обороны столицы Украины

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

В украинской столице прошло совещание по подготовке обороны города. Мэр Киева Виталий Кличко поговорил с представителями силовых ведомств и создал штаб территориальной обороны. О нововведениях рассказали на официальном портале Киева.

«У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — заявил Кличко. Для синхронизации взаимодействия мэр вместе с сотрудниками киевской администрации, Службы безопасности Украины (СБУ), полицией и представителями военных организовал штаб обороны столицы.

Причиной введения новых мер безопасности Кличко назвал действия России. «Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему», — объяснил мэр на совещании. В Киеве также продолжают набирать резервистов в бригаду территориальной обороны.

Ранее на портале опубликовали карту бомбоубежищ украинской столицы. В сети карту назвали «указателем целей» для потенциального удара противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Адвокат подтвердил гибель журналиста Егора Просвирнина
Стало известно о наркотиках в крови погибшего журналиста Егора Просвирнина
Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V»
Дуэйн Джонсон подарил матери машину на Рождество и показал ее реакцию на видео
Цена на нефть поставила рекорд
До смерти замучившего россиянку насильника приговорили к 22 годам колонии
Ведущий шоу «Умницы и умники» высказался о девятилетней студентке МГУ
«Газпром» поставил рекорд по отбору газа из хранилищ
Цены на бензин выросли в Москве
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с «паразитами» в космосе
Описана последняя возможность купить PlayStation 5 в 2021 году
В ЮАР назвали первые признаки заболевания омикрон-штаммом
Украина построила 100-километровый забор на границе с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter