Кличко поговорил с СБУ и создал штаб обороны Киева

В украинской столице прошло совещание по подготовке обороны города. Мэр Киева Виталий Кличко поговорил с представителями силовых ведомств и создал штаб территориальной обороны. О нововведениях рассказали на официальном портале Киева.

«У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — заявил Кличко. Для синхронизации взаимодействия мэр вместе с сотрудниками киевской администрации, Службы безопасности Украины (СБУ), полицией и представителями военных организовал штаб обороны столицы.

Причиной введения новых мер безопасности Кличко назвал действия России. «Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему», — объяснил мэр на совещании. В Киеве также продолжают набирать резервистов в бригаду территориальной обороны.

Ранее на портале опубликовали карту бомбоубежищ украинской столицы. В сети карту назвали «указателем целей» для потенциального удара противника.