Украинцам напомнили расположение бомбоубежищ в Киеве

В столице Украины опубликовали карту бомбоубежищ на случай возможного вторжения войск России. Информацией о расположении укрытий с киевлянами поделился начальник метрополитена города Виктор Брагинский на странице в Facebook.

«Западные партнеры предоставляют информацию о концентрации войск агрессора на украинской границе и возможности вторжения. Важно напомнить, что в свое время в городе разработана карта объектов защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Здесь можно проверить ближайшие к дому или работе объекты», — прокомментировал Брагинский изображение карты.

Начальник метрополитена также напомнил украинцам, что станции метро Киева являются объектами двойного назначения и при необходимости могут быть использованы как бомбоубежища для спасения людей. Станции метрополитена также указаны на карте.

Киевская «карта бомбоубежищ» доступна каждому прямо по ссылке на официальном сайте украинской столицы. Этот факт вызвал возмущение одного из пользователей сети. «Эта карта — указатель целей для удара потенциального противника», — рассудил комментатор.

Ранее член правящей украинской партии «Слуга народа» и депутат Верховной Рады Олег Семинский подтвердил, что в руководстве страны ведутся разговоры о введении на Украине военного положения. Однако подобные меры могут принять только в случае начала реального военного вторжения российских войск.