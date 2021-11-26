На Украине раскрыли условие для обращения Киева за помощью к России

Аналитик Кочетков: Киев будет вынужден обратиться к России за помощью без денег от Запада

Украина будет вынуждена обратиться к России за помощью в случае прекращения финансирования со стороны Запада. Об этом написал аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания «Главред».

Кочетков, комментируя предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, рассказал, что Путин может потребовать от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что для этого Москве даже не потребуется искать какое-либо особое предложение для США. По его словам, Украина и сама «потихоньку сползает» в сторону России.

Аналитик также отметил, что скоро европейские страны и Штаты перестанут выделять Киеву средства и тогда единственной страной с деньгами, которая захочет иметь дело с Украиной в обмен на выполнение политических условий, останется Москва.

Помимо этого, эксперт рассказал, что сейчас Киев не может пойти на выполнение Минских соглашений, так как это было означало отказ страны от «относительной независимости» и потерю «Украины как таковой».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Киев саботирует свои обязательства по Минским соглашениям, что ведет к срыву переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в любом формате, и призывает к силовому сценарию. По ее словам, отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, что ведет к эскалации напряженности и вызывает серьезную озабоченность у Москвы. Как утверждают наблюдатели, украинские военные продвинули свои позиции как минимум на один километр за линию разграничения, добавила дипломат.

