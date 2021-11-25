Россия заявила о призывах «горячих голов» в Киеве к силовому сценарию в Донбассе

Захарова обвинила власти Украины в призывах к силовому разрешению ситуации в Донбассе

Киев саботирует свои обязательства по Минским соглашениям, что ведет к срыву переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в любом формате, и призывает к силовому сценарию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в комментарии корреспонденту «Ленты.ру».

По ее словам, отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, что ведет к эскалации напряженности и вызывает серьезную озабоченность у Москвы. Как утверждают наблюдатели, украинские военные продвинули свои позиции как минимум на один километр за линию разграничения, добавила дипломат.

«“Горячие головы” в Киеве, ощущая полную безнаказанность, выступают за силовое разрешение украинского кризиса», — сказала официальный представитель МИД РФ. Она также отметила, что ВСУ регулярно прибегают к использованию запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киев получает от НАТО.

В частности, указала спикер российского внешнеполитического ведомства, речь идет уже не только о турецких беспилотниках Bayraktar, но и противотанковых ракетных комплексах Javelin. Она подчеркнула, что озвученные действия украинских властей и их спонсоров ведут к людским потерям и разрушениям инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украина отработала новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. 26 октября Украина впервые задействовала в Донбассе Bayraktar в боях с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).