ВС Украины отработали новую тактику использования турецких Bayraktar

Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования турецких разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил лавнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает РИА Новости.

По словам главы ВСУ, тренировки проводились на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

«Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости», — заявил он.

В октябре Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил обозреватель Бутусов. Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил журналист.