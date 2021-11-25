Украинские военные атаковали ДНР с беспилотника

Украинские военные сбросили три взрывных устройства с БПЛА в центре Ясиноватой в ДНР

Украинские военные атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) центр города Ясиноватая в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Сегодня (25 ноября) утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА ВСУ сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», — рассказал мэр города. По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден легковой автомобиль.

Градоначальник отметил, что на место случившегося выехала группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

24 ноября в Народной милиции ДНР сообщили, что ополченцы перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с тремя самодельными взрывными устройствами. Отмечалось, что характер взрывных устройств свидетельствует о том, что противник намеревался нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения.

