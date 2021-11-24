В Донбассе ликвидирован украинский беспилотник со взрывными устройствами

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с тремя самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным правоохранителей, украинские боевики запустили с направления поселка Невельское мультикоптер R-18, несущий на себе взрывные устройства, начиненные металлическими шариками. Беспилотник был ликвидирован на окраине Донецка, а взрывные устройства были уничтожены саперами методом подрыва.

Отмечается, что характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения.

24 ноября представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК сообщили о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли территорию ДНР, нарушив перемирие в Донбассе. В ходе обстрела ВСУ выпустили 13 гранат. Инцидент произошел на линии разграничения рядом с поселком Гольмовский в районе города Горловка. По результатам обстрела никто не пострадал, инфраструктура также не повреждена.