Украинские военные за сутки дважды обстреляли Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили перемирие в Донбассе, передают представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские солдаты за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе обстрела ВСУ выпустили 13 гранат. Инцидент произошел на линии разграничения рядом с поселком Гольмовский, в районе города Горловка. По результатам обстрела никто не пострадал, инфраструктура также не повреждена.

О нарушениях на линии разграничения представители ДНР отчитываются в Telegram посуточно. Украинские силовики чаще всего используют при обстрелах стрелковое оружие, гранаты, мины и противотанковые ракеты. В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики факты обстрела не зафиксировали.

Согласно последнему отчету ОБСЕ количество нарушений за последнее время растет. Средний показатель за прошедшие семь дней превышает средний показатель за месяц, а среднемесячный показатель в полтора раза выше аналогичного за 2020 год. Судя по карте ОБСЕ, чаще всего обстрелы происходят в районе Горловки, Донецка и Мариуполя.

Ранее на Украине опровергли информацию о применении противотанковых комплексов Javelin в Донбассе. Начальник пресс-службы украинского штаба Ярослава Мельничук назвал информацию об использовании комплексов «предоставленной неизвестно кем».