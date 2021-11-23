В США анонсировали консультации по Украине и России в ближайшие дни

Госдеп: США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками по России и Украине

США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты считают «беспокоящей» военную деятельность России вблизи границ Украины.

Ранее профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени рассказал о вероятных действиях НАТО в случае «вторжения» России на Украину. Эксперт считает, что в случае пересечения российскими военными государственных границ Украины в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию будут направлены формирования Сил быстрого реагирования НАТО, что «успокоило бы население этих стран, означало бы солидарность всего альянса и укрепило бы безопасность на востоке».