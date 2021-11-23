Европа не поверила в заявления США о готовящей атаку на Украину России

Политики в ряде стране Европы отказались верить в заявления США о том, что Россия якобы готовит атаку на Украину. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Как пояснили собеседники издания, представители американской разведки попытались убедить своих союзников в Европе в том, что Москва занимается подготовкой вторжения на территорию Украины. Озвученная Вашингтоном информация вызвала рост обеспокоенности возможными действиями России среди европейских политиков, однако власти некоторых стран Европы усомнились в доводах американцев.

«Некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», — отметили источники WSJ. По их словам, в настоящее время аналитики разведки западных стран по-прежнему не пришли к окончательному выводу о реальных намерениях Кремля.

Ранее в ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.

До этого агентство Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По мнению автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать этот конфликт. При этом, отмечалось в материале, на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной. Позже Bloomberg также сообщило, что, по данным американской разведки, Россия нападет на Украину уже в 2022 году.