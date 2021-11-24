На Украине предупредили Россию о жесткой реакции США и НАТО на агрессию

Министр обороны Украины Резников: реакция НАТО и ЕС на агрессию России будет очень жесткой

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил Россию о жесткой реакции США, Великобритании, а также стран-членов Евросоюза (ЕС) и НАТО на возможные агрессивные действия. Его слова приводятся на сайте Минобороны Украины.

Украинская делегация во главе с Резниковым находилась с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября.

Резников сообщил, что провел переговоры с министрами обороны Великобритании и США Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. По его словам, в ходе встреч он получил сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«Они (партнеры) уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля — во время визита в Россию серьезного должностного лица США», — добавил Резников.

Министр отметил, что ответом на возможные действия РФ могут стать экономические и политические санкции, а также увеличение помощи Украине техникой и вооружением.

23 ноября Резников заявил о плане партнеров страны действовать на опережение в случае «военной агрессии» России. По его словам, это касается политических и экономических шагов, в том числе речь идет и об определенной помощи Украине.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.