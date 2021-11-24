В США заявили о тесном контакте с властями Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают тесный контакт с властями Украины. Ее слова в среду, 24 ноября, приводит ТАСС.

Однако она не подтвердила сообщения о дополнительной военной помощи Киеву.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о действиях России возле украинских границ. По его словам, обмен произошел во время его встречи с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

23 ноября Псаки ответила на вопрос о новой встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По ее словам, пока что нечего сообщить о планах насчет встречи или контактов двух лидеров стран. При этом она отметила, что у Вашингтона остаются серьезные обеспокоенности насчет активности российских военных у границ с Украиной.