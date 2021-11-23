В Белом доме ответили на вопрос о новой встрече Путина и Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о новой встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Псаки, ей пока нечего сообщить о планах насчет встречи или контактов двух лидеров стран. При этом она отметила, что у Вашингтона остаются серьезные обеспокоенности насчет активности российских военных у границ с Украиной. Представитель Белого дома призвала Москву к деэскалации и подчеркнула, что этот вопрос будет подниматься и в ходе контактов с российскими представителями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Пресс-секретарь президента России также перечислил возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.