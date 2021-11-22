Названа основная задача онлайн-встречи между Путиным и Байденом

Политолог Лозанский: на прорывы на саммите Путина и Байдена рассчитывать не следует

В ходе предстоящей онлайн-встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут сверку результатов по достигнутым на июньской встрече в Женеве договоренностям. Такую задачу, стоящую перед двумя лидерами на запланированном саммите, назвал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, вся позитивная информация о переговорах по вопросам стратегической стабильности, ядерной и кибербезопасности, а также климата, последовавших за встречей президентов в Швейцарии, в основном исходила из Москвы. «Администрация Белого Дома афишировать позитив не спешила, и это связано с ястребиными настроениями в Конгрессе, где любой намек на улучшение отношений с Россией рассматривается как предательство интересов США», — отметил Лозанский.

Более того, по словам политолога, между демократами и республиканцами нередко царит единодушие, когда речь заходит о введении очередных санкций против России, даже если повод к ним надуман или никак с Москвой не связан. Масло в огонь подливает и продолжающееся расследование связей Москвы и бывшего президента США Дональда Трампа. «В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует», — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Пресс-секретарь президента России также перечислил возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.