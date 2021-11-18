В России допустили встречу Путина и Байдена до конца года

Секретарь Совбеза России Патрушев: встреча Путина и Байдена может состояться в 2021 году

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в 2021 году. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Полагаю, что в этом году», — ответил представитель Совбеза на соответствующий вопрос о возможной дате встречи президентов.

17 ноября Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили улучшение атмосферы в российско-американских отношении. Переговоры прошли конструктивно и были организованы в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренность о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнута. Как только детали будущих переговоров согласуют, об этом сообщат, пообещал Песков. По его словам, лидеры планируют обсудить Украину и НАТО.

Крайние переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты беседовали в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что встреча благотворно повлияла на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.