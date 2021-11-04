В Совфеде резко ответили на слова Байдена Путину о горящей тундре

Сенатор Пушков: Байден не в том положении, чтобы читать нотации России о проблемах климата

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на критику американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина на саммите по климату в Глазго, где глава Белого дома заявил о «горящей тундре». Его слова приводит газета «Взгляд».

«Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая. Борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль», — подчеркнул сенатор.

Материалы по теме Дело техники. Президентов США избирали с помощью машин для голосования. Как это привело в Белый дом не того кандидата? «Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс» Отношения России и Запада резко ухудшились. Что говорят российские политики и чего ждать дальше?

Пушков уточнил, что для Байдена экологические саммиты и встречи G20 стали поводом показать так называемое американское лидерство, а не рассмотреть повестку по существу. Он добавил, что Соединенным Штатам вместо критики в сторону Москвы следует обратить внимание на собственные проблемы.

Сенатор напомнил, что США находятся в первой четверке по загрязнению атмосферы, и было бы правильно показать пример всему миру, снизив выбросы до необходимых величин. Вашингтон называет сжиженный природный газ грязным топливом, но продолжает расширять его рынки сбыта, и его «зеленая повестка» полна противоречий, как и вся политика, заключил он.

Ранее Байден, выступая на климатическом форуме в шотландском Глазго, раскритиковал президента России Владимира Путина. «У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил президент США.

Он также выразил недовольство по поводу того, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме.

