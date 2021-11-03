Кремль напомнил Байдену о пожарах в Калифорнии в ответ на слова о горящей тундре

Дмитрий Песков: природные пожары происходят не только в тундре России, но и в Калифорнии

На территории США и других стран также регулярно фиксируются лесные пожары. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на сказанные ранее американским лидером Джо Байденом на саммите по вопросам изменения климата (COP26) слова о горящей тундре в России, передает ТАСС.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и Турции, и других частях мира», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, природные пожары являются одним из последствий изменения климата, с которым сталкивается человечество в настоящее время.

Ранее в ноябре Байден, выступая на климатическом форуме в шотландском Глазго, раскритиковал президента России Владимира Путина. «У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил президент США.

Он также выразил недовольство по поводу того, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме.