Стали известны подробности разговора Патрушева с помощником Байдена

Патрушев и Салливан договорились работать над улучшением атмосферы отношений России и США

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан во время телефонного разговора договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений, заявили в среду, 17 ноября, в пресс-службе аппарата российского Совбеза, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что переговоры прошли конструктивно и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто.

Как только проведение встречи на высшем уровне согласуют, об этом будет объявлено, заверил пресс-секретарь российского лидера.

Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча благотворно повлияла на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.