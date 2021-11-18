В Кремле рассказали об ожидающихся контактах Путина и Байдена

Представитель Кремля Песков: контакты Путина и Байдена ожидаются, но их дата не определена

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата в настоящее время не определена. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря главы государства, в рамках ожидаемого контакта прошел разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. На данный момент конкретных согласованных прикидок по точным датам нет, добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сообщит, когда соответствующее решение будет принято. Он отметил, что Патрушев и Салливан обменялись мнениями по актуальным вопросам: Украина и миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Ранее в пресс-службе Белого дома раскрыли, что телефонный разговор Салливана и Патрушева носил откровенный и конструктивный характер. Стороны обсудили «несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке», уточнили там.