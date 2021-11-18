Белый дом раскрыл подробности разговора Патрушева с помощником Байдена

Телефонный разговор помощника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоба Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева носили откровенный и конструктивный характер. Такие подробности раскрыла пресс-служба Белого дома, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили «несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке».

В среду, 17 ноября, в пресс-службе аппарата российского Совбеза сообщили, что Патрушев и Салливан во время телефонного разговора договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений. Там также подчеркнули, что переговоры прошли конструктивно и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуты.