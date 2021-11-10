Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии

Президент США Джо Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин дали ему понять, что сомневаются в эффективности демократии, передает ТАСС.
«И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», — подчеркнул глава Белого дома.
Байден заявил, что мир задается вопросом, «правда ли, что Америка вернулась» в свете разобщенности и событий 6 января, когда произошел штурм Капитолия. По словам президента, мировое сообщество спрашивает, сможет ли демократическая система в США добиться успехов.
Глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны сделать это. Он также напомнил об усилиях страны, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса и последующее восстановление экономики.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.