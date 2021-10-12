Европа захотела отказаться от лекарств из «автократий»

В Европейском парламенте будут голосовать за ограничения поставок лекарств из «автократий»

В Словении проходит встреча министров здравоохранения Европейского союза (ЕС). Главной темой собрания стало обсуждение рекомендаций Еврокомиссии по ужесточению европейского законодательства в сфере поставок лекарств и их компонентов из «автократий».

После кризиса системы поставок в медицине в прошлом году, депутаты Европарламента и другие официальные лица ЕС озаботились состоянием фармацевтической независимости стран-участниц Евросоюза. На данный момент, по оценкам Еврокомиссии, две трети поставок приходятся на Индию и Китай. Изменение правил должно быть направлено на снижение зависимости ЕС от лекарственных компонентов, производимых вне Европы.

«Представьте себе мир, в котором вакцины разрабатывались бы только в Китае или России, а западные демократии были бы зависимы от этих автократий в этом вопросе. Это вряд ли был бы хороший мир», — заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Знакомый с ходом дискуссии источник сообщает, что новые правила также рекомендуют компаниям, занимающимся закупками, иметь кризисный план на случай перебоев с поставками.

После положительного голосования Комитета по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, поправки в законодательство обсудят на ноябрьской сессии все депутаты Европейского парламента.