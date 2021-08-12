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Байден призвал показать России умение США решать серьезные проблемы

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Sarah Silbiger/ Globallookpress.com
Байден заявил, что США должны показать России и Китаю, что способны решать проблемы

Президент США Джо Байден призвал показать другим странам, в том числе России и Китаю, умение решать серьезные проблемы совместно с другими демократическими странами. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с представителями местных властей, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что ранее другие государства сомневались в том, что Вашингтон может что-то сделать, в частности, в начале текущего года Ирландия заявляла, что Соединенные Штаты не могут вести за собой и «даже не могут справиться с коронавирусом».

Байден добавил, что члены НАТО и G7 также говорили о неспособности США «делать дела». Он подчеркнул, что Россия и Китай отвечают «автократией, поскольку демократии не могут объединиться». Глава государства призвал сообща решать серьезные проблемы. «Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.

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