США заявили о неготовности анонсировать разговор Байдена с Путиным

Вашингтон сообщил о неготовности анонсировать будущие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, она будет готова сообщить эту информацию, если телефонный разговор или встреча президентов подтвердятся. «Как только что-то будет согласовано, мы объявим об этом», — заявила Псаки на вопрос журналистов о предстоящих контактах лидеров США и России.

Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей предложение, в котором призвали не признавать Путина главой государства, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. По мнению американских политиков, поправки в российскую Конституцию, которые были внесены в 2020 году, противоречат как законодательству самой России, так и международным обязательствам.