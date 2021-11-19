В США предложили не признавать Путина президентом России после 2024 года

Конгрессмены США Коэн и Уилсон предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей предложение, в котором призвали не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. Это следует из текста опубликованного документа.

По мнению американских политиков, поправки в российскую Конституцию, которые были внесены в 2020 году, противоречат как законодательству самой России, так и международным обязательствам. В связи с этим, считают конгрессмены, США не должны признавать никакие попытки Путина остаться на посту президента после 2024 года, по окончании его нынешнего срока.

Отмечается, что в случае принятия данного документа, он будет носить рекомендательный характер. Кроме того, как пишет РИА Новости, перспективы принятия резолюции в палате представителей остаются под вопросом.

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев посчитал проект резолюции вмешательством во внутренние дела страны. Он также назвал инициативу конгрессменов провокацией, нацеленной на срыв отношений России и США, которые начали нормализовываться. В свою очередь глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов предположил, что американские парламентарии таким образом пытались попиариться перед саммитом за демократию.

В Госдуме, комментируя предложение Коэна и Уилсона, заявили, что оно носит абсурдный характер. По словам первого зампреда комитета нижней палаты по международным делам Алексея Чепы, Россия уже привыкла к глупым выходкам больших политических деятелей США.