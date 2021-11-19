Климов назвал пиаром резолюцию о непризнании выборов в России

Cенатор Климов о резолюции конгрессменов США: это пиар перед саммитом за демократию

Проект резолюции, согласно которой после 2024 года Владимира Путина могут не признать президентом России, является попыткой американских парламентариев попиариться перед саммитом за демократию. Такую оценку дал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передает ТАСС.

Он предположил, что американским сенаторам надо чем-то отметиться. «Видимо, они решили отметить эту историю обсуждением проекта резолюции в Конгрессе», — заключил Климов.

Ранее проект резолюции оценил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он назвал его провокацией, нацеленной на срыв отношений России и Соединенных Штатов, которые начали нормализовываться.

Предложение не признавать Путина президентом России, если он решит баллотироваться в 2024 году, внесли в палату представителей Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон. Если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.