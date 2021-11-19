В Совфеде прокомментировали резолюцию США о непризнании выборов в России

Проект резолюции конгрессменов США, согласно которой после 2024 года Владимира Путина могут не признать президентом России, является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Facebook.

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», — написал политик в социальной сети.

Он также назвал проект резолюции провокацией, нацеленной на срыв отношений России и США, которые начали нормализовываться.

Ранее проект резолюции прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года в случае, если на них пойдет Владимир Путин, приведет к разрыву российско-американских отношений. Сенатор также назвал документ циничным и лишенным здравого смысла.

