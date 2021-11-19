В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России

Джабаров: непризнание Путина президентом в 2024 году в США приведет к разрыву отношений

Если Конгресс США примет резолюцию о непризнании выборов 2024 года, и президент Владимир Путин на них пойдет, это приведет к разрыву российско-американских отношений. Так оценил возможную позицию США первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», — заявил политик.

Он добавил, что документ, предложенный конгрессменами Стивом Коэном и Джо Уилсоном, циничен и лишен здравого смысла.

Предложение не признавать президента России Владимира Путина, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли в палату представителей Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон. Предложенный ими документ в случае принятия будет носить рекомендательный характер.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что США намерены «торпедировать» выборы в Государственную думу VIII созыва. В Совфеде подчеркнули, что Вашингтон и его партнеры будут стремиться делегитимизировать выборы и не признавать их результаты.