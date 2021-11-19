В Госдуме прокомментировали проект резолюции США о непризнании выборов в России

Проект резолюции конгрессменов Соединенных Штатов, согласно которому после 2024 года Владимира Путина могут не признать президентом России, носит абсурдный характер. Так его прокомментировал первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «Известиям».

По его словам, Россия привыкла к глупым выходкам больших политических деятелей США. «Естественно, это попытка вмешательства во внутренние наши дела. Понятно, что она носит абсурдный характер», — подчеркнул Чепа. Он добавил, что российским властям остается лишь сожалеть.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов назвал проект резолюции попыткой американских парламентариев попиариться перед саммитом за демократию.

Предложение не признавать российского лидера Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов Стив Коэн и Джо Уислон. Если этот документ примут, он будет носить рекомендательный характер.