МИД прокомментировал резолюцию США о непризнании Путина президентом России

Официальный представитель МИД России прокомментировала проект резолюции конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона, в котором предлагается не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Захарова почеркнула, что это не просто вмешательство в дела другого государства, а «такое осеннее вмешательство». По ее словам, она рассчитывала на то, что Вашингтон дотянет хотя бы до весны, но, США почему-то сорвались в ноябре. «Может быть, осень теплая, не знаю», — отметила дипломат.

Помимо этого, Захарова рассказала, что представители США находятся в отрыве от реального мира, и с каждым годом это все более заметно. Она порекомендовала американцам заняться внутренними проблемами своей страны, а также вопросом свободы слова. При этом дипломат добавила, что надо будет тщательно разобраться с предложением американских парламентариев не признавать Путина главой государства. «Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», — резюмировала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект резолюции американских сенаторов не укладывается в рамки современных международных отношений. По словам Пескова, данная инициатива американских парламентариев демонстрирует всему миру, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. При этом в Москве подобные резолюции со стороны Вашингтона считают неприемлемыми.

19 ноября стало известно, что конгрессмены США Коэн и Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них примет участие Путин. При этом отмечалось, что если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

