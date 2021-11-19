Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом России

Песков: резолюция США о выборах в России не укладывается в рамки международных отношений

Проект резолюции конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона, в котором предлагается не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году, не укладывается в рамки современных международных отношений. Так на появление данного документа ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, данная инициатива американских парламентариев демонстрирует всему миру, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. При этом в Москве подобные резолюции со стороны Вашингтона считают неприемлемыми.

«Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.