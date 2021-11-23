США отказались комментировать сообщения об отправке советников на Украину

Джен Псаки об отправке военных советников на Украину: нечего проанонсировать на этот счет

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать сообщения о возможной отправке американских военных советников на Украину. Ее слова передает РИА Новости.

«Мне нечего вам проанонсировать на этот счет», — заявила Псаки.

Ранее о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы, сообщил телеканал CNN. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger. При этом отмечается, что в администрации есть и другая позиция, согласно которой отправка советников может быть расценена Москвой как эскалация.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о плане партнеров страны действовать на опережение в случае «военной агрессии» России. По его словам, это касается политических и экономических шагов, в том числе речь идет и об определенной помощи Украине.