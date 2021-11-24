Украина обменялась данными о действиях России с разведками США и Британии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о действиях России возле украинских границ. Он рассказал об этом во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области, его слова приводятся на сайте ведомства.

Украинская делегация во главе с Резниковым находилась с визитом в Вашингтоне 18-19 ноября.

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«У меня состоялись две важные встречи: с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», — сказал он.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.

23 ноября стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.

