Бывший спикер Рады собрался на президентские выборы

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собрался принять участие в следующих выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос в эфире телеканала НАШ о том, «не будет ли он медлить и пойдет ли на президентские выборы», Разумков заявил, что пойдет «на все выборы» так как «во всех выборах принимал участие» и не намерен «нарушать эту традицию».

При этом экс-спикер Рады не стал уточнять, каким видит свой статус в рамках предвыборной кампании и будет ли выдвигаться кандидатом в президенты.

Дмитрий Разумков был уволен с поста спикера Верховной Рады 7 октября 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для ухода в оппозицию.