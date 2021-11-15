У партии Зеленского появился новый руководитель

Новой главой партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стала Елена Шуляк, ранее занимавшая пост представителя кабинета министров в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram-канале.

По ее словам, решение о назначении нового руководителя политической силы было принято на заседании фракции в понедельник, 15 ноября. Кандидатуру Шуляк выдвинул бывший глава партии Зеленского Александр Корниенко.

«Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив», — заявил Корниенко.

8 ноября Корниенко принял решение сложить с себя полномочия. Как тогда пояснила Палийчук, Корниенко решил глубже сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады в должности первого вице-спикера.

19 октября депутаты Верховной Рады избрали главу правящей партии «Слуга народа» Александра Корниенко первым вице-спикером вместо Руслана Стефанчука, который ранее получил пост председателя парламента.

Кадровые перестановки в партии участились после того, как 7 октября был отправлен в отставку спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Поводом для этого стала его критика в адрес Зеленского.