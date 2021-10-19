Верховная Рада избрала нового первого вице-спикера

Депутаты Верховной Рады избрали главу правящей партии «Слуга народа» Александра Корниенко своим новым первым вице-спикером взамен Руслана Стефанчука, который ранее получил пост председателя парламента. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на результаты голосования.

Другим кандидатом на должность заместителя главы Рады стала София Федына от партии «Европейская солидарность», однако она не смогла набрать нужного количества голосов. Корниенко сумел заручиться поддержкой 256 депутатов, против выступили лишь четверо.

«Между тем, по данным наших источников, Руслан Стефанчук может пробыть на посту спикера Верховной Рады относительно недолго, через некоторое время он покинет этот пост и его место может занять именно Александр Корниенко», — отметили журналисты портала.

Ранее стало известно, что «Слуга народа» не исключает возможности лишить депутатского мандата бывшего спикера Рады и своего члена Дмитрия Разумкова. По словам Стефанчука, партия пока не решила на этот счет, но может изучить вопрос на ближайшем съезде. «Тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы», — указал политик.